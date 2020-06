Rogue Legacy 2 arrive le mois prochain en accès anticipé

Après un teasing sur plusieurs mois et différentes rumeurs, la suite de l’excellent jeu de plateformes en roguelike Rogue Legacy est désormais bien proche : Cellar Door, son développeur, vient en effet d’annoncer bon nombre de nouveautés qui arriveront dans ce nouvel opus, ainsi qu’une date de sortie. Rogue Legacy 2 arrivera donc dès le mois prochain, à la date du 23 juillet, sur Steam et l’Epic Games Store en accès anticipé. Il coûtera une vingtaine d’euros, jusqu’à la sortie officielle de la version 1.0 qui devrait se faire d’ici un an, et qui sera quant à elle placée à une trentaine d’euros sur ces mêmes boutiques en ligne.

En ce qui concerne les nouveautés, le titre s’est étoffé de nouvelles fonctionnalités qui le rapprochent davantage d’un metroidvania. On parle par exemple des « Heirlooms, » sortes d’artéfacts hérités des précédentes générations, et qui débloqueront de nouvelles compétences, le tout pouvant « changer radicalement la façon dont vous jouez. » Bien entendu, un tel pouvoir ne sera pas évident à maîtriser, aussi le studio assure que ces artéfacts ne seront pas faciles à trouver et débloquer. On trouvera également de nouvelles animations qui apporteront de nouveaux moyens de gérer les déplacements, ou encore un système de traits générant plus de récompenses selon la difficulté, des nouveaux biomes uniques correspondant davantage à des régions qu’à l’intérieur d’un château, et un total de 12 classes jouables.