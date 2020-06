OnePlus Z : OnePlus confirme l’arrivée d’un smartphone « abordable »

Cela fait un moment que les rumeurs annoncent l’arrivée d’un smartphone OnePlus moins cher que les modèles existants. OnePlus confirme aujourd’hui que ce sera bel et bien le cas prochainement.

Pete Lau, le patron de OnePlus, annonce que la marque va proposer « l’expérience premium que vous attendez de OnePlus pour une nouvelle gamme de smartphones plus abordables ». Il ajoute que beaucoup de personnes sont intéressées par un tel modèle, d’où l’intérêt de le proposer.

Ce sera une disponibilité progressive pour le coup. Pete Lau explique que le smartphone « abordable » sera d’abord proposé en Europe et en Inde, avant de débarquer plus tard en Amérique du Nord. Le dirigeant ne donne aucune date de sortie précise ni de prix pour l’instant.

Si l’on en croit les rumeurs, ce fameux smartphone « abordable » sera le OnePlus Z. Les caractéristiques techniques ont déjà fuité : écran OLED de 6,55 pouces avec un affichage de 90 Hz, processeur Snapdragon 765, 6 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage, une batterie de 4 300 mAh, trois capteurs photo à l’arrière (64 mégapixels + 16 mégapixels + 2 mégapixels), un capteur frontal de 16 mégapixels et un capteur d’empreintes sous l’écran.

Toujours selon les rumeurs qui ont circulé ces derniers temps, le OnePlus Z sera présenté le 10 juillet. Le prix en Inde serait de 24 990 roupies indiennes, ce qui fait 293 euros après conversion. Il est toutefois bon de noter que OnePlus vend moins cher ses smartphones en Inde. Le OnePlus Z en Europe pourrait donc être autour de 350-400 euros, mais cela reste à confirmer.