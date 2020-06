Disney+ lancé le 15 septembre en Belgique et dans 7 autres pays européens

Disney annonce le lancement de Disney+ dans huit pays européens supplémentaires pour le 15 septembre prochain. Il y a la Belgique, le Portugal, la Finlande, l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, la Suède et le Danemark. Le service de streaming est déjà présent dans huit pays européens, dont la France.

Le prix sera de 6,99€/mois ou 69,99€/an en Belgique, au Portugal, en Finlande, en Islande et au Luxembourg. C’est le même prix qu’en France et dans les autres pays européens pour le coup. En Norvège, le tarif sera de 69 couronnes norvégiennes au mois ou 689 couronnes norvégiennes à l’année. En Suède, les prix seront de 69 couronnes suédoises et 689 couronnes suédoises. Et au Danemark, les tarifs seront 59 couronnes danoises et 589 couronnes danoises.

Les huit nouveaux pays européens auront le droit aux contenus exclusifs déjà proposés sur Disney+ en France et ailleurs. Pour le reste, tout dépendra des lois et des accords en cours avec certains diffuseurs.

Le lancement de Disney+ en Belgique et au Luxembourg approche à grand pas ! #DisneyPlus sera disponible dès le 15 septembre. pic.twitter.com/H5TMIsHPWr — Disney Belgique (@DisneyBEL) June 23, 2020

Au dernier comptage, Disney+ compte 54,5 millions d’abonnés payants. Cette donnée a été dévoilée par Disney le mois dernier. Pour rappel, le service de streaming a été lancé en novembre 2019, d’abord aux États-Unis et au Canada.