Disparition de Joel Schumacher, le réalisateur de Batman Forever

Joel Schumacher s’est éteint à 80 ans des suites d’un cancer. Le réalisateur américain n’était sans doute pas le plus talentueux des « faiseurs » d’Hollywood, mais on lui doit tout de même Batman Forever (1995) et Batman & Robin (1997)… qui resteront pour la postérité comme les plus « faibles » adaptations ciné du Chevalier Noir. Schumacher a démarré sa carrière dans les années 70 en tant que costumier. Durant cette période, le jeune Schumacher met au point le look improbable des androïdes de Woody et les Robots, une comédie futuriste et déjantée. Après ses deux Batman largement décriés (des films qu’il reniera au point de faire des excuses aux fans) Joel Schumacher relèvera le niveau avec 8mm (un thriller avec Nicolas Cage en vedette), The Lost Boys et le film à suspens Phone Game. Considéré dans le milieu comme un « chic » type, Joel Schumacher avait aussi la réputation d’être un dénicheur de talents. Colin Farrell ou bien encore Matthew McConaughey lui doivent leur début de carrière ; « Joel a non seulement parié sur moi, mais il s’est aussi battu pour moi » avoue ainsi un McConaughey particulièrement ému dans les colonnes de Variety.