Le jeu Marvel’s Avengers sortira aussi sur PS5 et Xbox Series X

Marvel’s Avengers était d’abord annoncé pour sortir sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Square Enix, qui édite le jeu, indique aujourd’hui qu’il sortira aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Le titre sortira le 4 septembre prochain sur les premiers supports et à la fin de l’année sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Square Enix ne donne pas une date précise, mais laisse sous-entendre que ce sera prêt au lancement des deux nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Il y a un bonus non négligeable pour les joueurs qui achèteront le jeu pour la PlayStation 4 ou la Xbox One : ils auront le droit gratuitement à la version PlayStation 5 ou Xbox One. Ils profiteront de graphismes améliorés et ils retrouveront leur progression grâce au transfert des sauvegardes entre les consoles actuelles et les nouveaux modèles.

Et Square Enix ne s’arrête pas là : le studio annonce que les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront jouer entre eux. Il en va de même pour les joueurs Xbox One et Xbox Series X. Il n’y aura pas de cross-play entre les joueurs PlayStation et Xbox cependant.

Selon Square Enix, Marvel’s Avengers « va se montrer et se jouer à merveille sur les systèmes de nouvelle génération ». Il est notamment évoqué le cas de la PlayStation 5 et son SSD très rapide. Le groupe dit viser les 60 images par seconde en 4K. Square Enix précise qu’il communiquera des détails sur la version Xbox Series X plus tard.