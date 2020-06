Un jeu vidéo Koh-Lanta annoncé pour 2021

Un nouveau jeu vidéo est en préparation par Microids. Le studio annonce avoir signé un nouvel accord avec Adventure Line Productions (ALP) pour développer un jeu Koh-Lanta qui sera disponible en 2021. ALP est la société de production de l’émission Koh-Lanta, tout comme de Fort Boyard (qui a déjà le droit à un jeu développé par Microids).

Prévu en France pour 2021 sur consoles de salon, ce jeu d’aventure offrira aux joueurs la possibilité de se glisser dans la peau des naufragés et de revivre leurs aventures au travers des fameuses épreuves de confort et d’immunité, explique Microids. Le studio assure que le jeu Koh-Lanta sera une représentation fidèle de l’émission et de ses règles. Les joueurs, seuls ou avec des amis, devront améliorer leur camp et remporter les célèbres épreuves d’immunité et de confort, pour progresser dans leur aventure et atteindre l’épreuve ultime des poteaux.

« Nous sommes heureux de la confiance que nous témoigne ALP pour adapter en jeu vidéo une autre de leurs licences phares. La signature de la licence Koh-Lanta s’inscrit dans notre logique éditoriale de proposer aux familles des aventures vidéoludiques issues d’univers à forts potentiels, et capables de rassembler plusieurs générations », déclare Stéphane Longeard, patron de Microids.

Pour sa part, Alexia Laroche-Joubert, présidente d’ALP, dit que « Koh-Lanta nourrit un besoin d’évasion que l’on peut vivre depuis chez soi, tous ensemble. Cette nouvelle diversification pour ALP a été possible car nous étions assurés par Microids de retrouver dans ce jeu la qualité et l’exigence que nous mettons dans l’écriture et l’image du programme ».