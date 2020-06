Star Wars : Squadrons se montre dans une vidéo de gameplay

A l’occasion de son événement supposé dévoiler toutes sortes d’informations sur ses nouveautés, EA en a profité pour détailler davantage le clou du spectacle grâce à un trailer pour Star Wars : Squadrons. Il ne s’agit pas exactement d’une grosse séquence de gameplay dévoilant tous les secrets et fonctionnements du jeu, mais on en apprend un peu plus sur les différentes expériences qui seront proposées, le tout avec une tonne d’effets spéciaux, d’explosions et de lasers en tous genres plus jolis que jamais.

On sait désormais par exemple que la campagne solo, située juste après les événements du Retour du Jedi, permettra de jouer soit du côté de l’Empire, soit avec la Rebellion. Un mode 5 contre 5 sera également de la partie, avec des objectifs qui changeront selon le déroulement de la partie et en cross-play. Les différents types de vaisseaux comme les personnages seront hautement personnalisables, avec des éléments débloqués « simplement en jouant au jeu. » Enfin, impossible d’évoquer ce trailer sans parler du cockpit, élément central qu’il faudra dompter tant il est riche en informations, mais qui propulse l’immersion dans la stratosphère. On imagine déjà ce que le jeu va donner en VR, et l’attente jusqu’au 2 octobre risque d’être très, très longue.