Spotify, Warner Bros et DC signent un accord pour des podcasts exclusifs

Afin de continuer sur sa lancée et de miser sur ses podcasts, centre de sa nouvelle politique, Spotify vient de sécuriser un partenariat sur plusieurs années avec Warner Bros. et DC Entertainment. Le contrat stipule notamment que des podcasts scriptés originaux orientés sur du contenu narratifs seront produits et diffusés sur la plateforme, avec une exclusivité limitée dans le temps. Spotify a ainsi récupéré les droits pour les héros et vilains de DC, et on nous annonce d’ores et déjà des shows présentant de nouveaux arcs narratifs dans le DC Universe, qui ne seront pas liés aux films ou séries existants.

D’autres shows WB auront également droit à leur adaptation audio : on pense par exemple aux Looney Tunes ou à Supernatural. Mais de nouvelles licences devraient également faire leur apparition selon les documents. Après avoir signé un accord à plus de 100 millions de dollars pour diffuser le podcast The Joe Rogan Experience, mais aussi du contenu avec des noms qui rapportent comme Kim Kardashian West et Obama, Spotify poursuit donc sa politique agressive sur ce marché, et veut se tailler la part du lion.