WarnerMedia dit adieu à l’app HBO Go

Il y a quelques semaines arrivait HBO Max, l’offre streaming premium de la fameuse chaîne. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la line-up HBO n’avait vraiment pas besoin de ça pour rendre confus bien des utilisateurs : HBO, HBO Go, HBO Now, et puis HBO Max, il y avait de quoi se perdre facilement. C’est pourquoi WarnerMedia a décidé d’effectuer quelques changements, afin de tenter une présentation beaucoup plus claire de ses produits. Ainsi, HBO Go, l’application ancêtre de HBO Max qui permettait aux clients et abonnés de streamer leurs séries, disparaîtra le 31 juillet.

Une décision logique, puisque bon nombre de fournisseurs d’accès proposent d’ores et déjà de se connecter à HBO Max si les utilisateurs basaient leur utilisation du service sur Go. C’est également un marqueur indiquant l’avancée du projet majeur de WarnerMedia, qui souhaite en arriver à un stade où seules deux options seront idéalement proposées : il restera une app HBO pour Roku et Amazon, accessible aux clients du câbles ou nouveaux abonnés, et HBO Max, pour tous les autres. On attend en tout cas la suite avec impatience pour y voir plus clair.