YouTube : le spam de vues pour soutenir Black Lives Matter est contraire aux conditions d’utilisation

Tout est bon pour tenter de lever des fonds de soutien au mouvement Black Lives Matter. Une des dernières solutions proposées est des plus simples : certains créateurs de contenu YouTube ont encouragé leur public à regarder des vidéos en boucle, voire à cliquer autant que possible sur les publicités des annonceurs afin d’augmenter considérablement les revenus, qui seraient ensuite reversés à différentes associations. Mais la plateforme ne voit pas d’un bon oeil cette méthode, qui va à l’encontre de ses conditions d’utilisation, et tente de contourner les règles du système Adsense.

Cependant, le site se veut compréhensif : « Nous réalisons que certains d’entre vous ont lancé cet effort sans comprendre clairement nos politiques, » a-t-il ainsi déclaré. « Par conséquent, YouTube va faire une donation à des initiatives pour la justice raciale afin de reconnaître les efforts effectués ces dernières semaines. » En plus de ce don, qui va s’ajouter aux 100 millions de dollars prévus pour « amplifier » la voix de ses artistes noirs, l’entreprise conseille à ceux qui souhaiteraient participer au mouvement de simplement ajouter un bouton de donations à leurs vidéos si possible, une solution que plus de 40.000 chaînes peuvent aujourd’hui appliquer.