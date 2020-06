Le Galaxy S10 a été l’occasion de découvrir une variante moins chère nommée Galaxy S10 Lite. L’histoire devrait se répéter cette année pour le Galaxy S20. Le nom ne serait pas Galaxy S20 Lite, mais Galaxy S20 Fan Edition selon SamMobile.

Le smartphone serait numéroté SM-G780 dans sa version mondiale et SM-G781 dans sa version dédiée aux États-Unis. Trois variantes seraient proposées : une sans le support de la 5G et deux avec le support de la 5G (une pour le monde et l’autre pour les États-Unis).

Les caractéristiques techniques ne sont pas connues, si ce n’est qu’il y aurait au moins 128 Go d’espace de stockage et que le système d’exploitation serait Android 10 avec la surcouche One UI 2.5 de Samsung. Celle-ci doit être lancée cet été avec le Galaxy Note 20. Quant au processeur, il n’est pas connu, mais il est possible que ce soit le Snapdragon 865 étant donné que le Galaxy S10 Lite avait le Snapdragon 855.

Il n’est pas précisé quand ce Galaxy S20 Fan Edition sera disponible ni quel sera son prix. À titre d’information, le Galaxy S10 Lite était vendu 699 euros au lancement, mais Samsung avait déjà appliqué une remise de 150 euros à sa sortie, ce qui faisait tomber le prix à 549 euros.