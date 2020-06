Amazon et Ebay doivent retirer les produits prétendant guérir du COVID-19

Alors que le combat contre la désinformation a pris une importance plus grande que jamais, de nombreux vendeurs opportunistes ont saisi l’occasion et profitent du coronavirus pour tenter de vendre leurs produits sans regard particulier apporté à l’éthique. L’EPA, agence pour la protection de l’environnement des Etats-Unis, vient ainsi de donner l’ordre à Amazon et Ebay de stopper les ventes de tous les articles présentés comme étant capables de guérir ou d’éliminer le COVID-19. La liste présentée par l’agence contient près de 70 produits supposés « prévenir les épidémies », ou encore comme protections ultimes contre le coronavirus.

Bien évidemment, il n’en est rien, c’est pourquoi les sites sont sommés de ne plus vendre de tels articles, sans quoi ils risqueront une amende qui peut monter jusqu’à 20.288 dollars par vente. Si c’est la première fois qu’Ebay reçoit une interdiction de la sorte de la part de l’EPA, Amazon en est déjà à sa quatrième en cinq ans, ayant notamment permis la vente de pesticides non-enregistrés dans le pays. Voilà qui ne devrait pas faciliter ses opérations, un procès étant intenté contre la firme qui n’aurait pas fourni à ses employés des conditions de travail respectant l’hygiène et la sécurité nécessaires en période d’épidémie.