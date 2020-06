Arcane, la série League of Legends, est repoussée à 2021

Riot Games a connu une année bien remplie, c’est peu de le dire. Après le déluge d’annonces de l’année dernière, le studio a tenu la plupart de ses promesses : Legends of Runeterra, le jeu de cartes en ligne inspiré des meilleures mécaniques de TCG et basé sur l’univers League of Legends, est sorti et a été très bien reçu, tandis que Valorant, après une popularité exponentielle durant sa beta, est arrivé il y a une dizaine de jours, et devrait être un concurrent solide aux shooters tactiques dominant actuellement le marché.

Il ne reste que quelques projets annoncés à sortir, notamment le jeu de combat LoL ainsi que le port mobile du MOBA. Mais l’une des annonces majeures concernait une série animée autour du monde de Runeterra, qui héberge tous les héros de League of Legends. La production était sur les rails, avec une arrivée sur nos écrans prévus pour 2020, jusqu’à l’épidémie de coronavirus, qui a considérablement retardé le travail du studio, d’après une déclaration faite sur le blog officiel. Ainsi, Arcane ne devrait pas être fini avant 2021.