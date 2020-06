Bill & Ted Face the Music : premier trailer et première affiche pour la comédie de S.F avec Keanu Reeves

Suite improbable des comédies à succès L’Excellente Aventure de Bill et Ted (1989) et Les Folles Aventures de Bill et Ted (1991), Bill & Ted Face the Music est l’occasion de retrouver le fameux duo d’origine… 30 ans plus tard, soit Keanu Reeves (Theodore « Ted » Logan) et Alex Winter (William « Bill » S. Preston). Orion Pictures nous dévoile enfin le premier trailer du film ainsi que la première affiche, et même si nos deux compères ont pris un joli « coup d’vieux » dans les gencives, ce Bill & Ted s’annonce déjà comme une série B nanardesque nostalgique et déjantée. Le scénario joue la carte du doux-amer, ce qui était sans doute le seul choix possible : désormais bons pères de famille, Bill et Ted ne sont toujours pas devenus des star du rock. Mais tout pourrait bientôt changer : un messager du futur confie à nos compères une mission de la toute première importance ; une seule chanson à succès pourrait changer la marche de l’univers tout entier !