OnePlus va proposer moins de bêtas pour ses smartphones

OnePlus annonce que OxygenOS, sa surcouche Android, va connaître deux fois moins de versions bêtas à partir de maintenant. Néanmoins, le rythme des mises à jour stables ne change pas.

Le constructeur explique avoir proposé son système de bêta pour la première fois il y a quatre ans. Il a reçu plus de 200 000 rapports de bugs de la part des utilisateurs et a distribué des « centaines de mises à jour stables » sur l’ensemble de ses appareils au fil des années, selon ses dires. Il ajoute que de plus en plus d’utilisateurs installent les bêtas, au point même que c’est devenu leur système par défaut au quotidien.

Malgré la popularité qui ne cesse de grimper, OnePlus annonce des changements qui ne seront pas forcément considérés comme joyeux pour certains testeurs. Il y aura désormais une nouvelle bêta ouverte chaque mois au lieu de deux jusqu’à présent. Pour les bêtas fermées, on passe de quatre mises à jour par mois à deux.

Pourquoi ce changement ? OnePlus reste assez vague, mais laisse sous-entendre que la popularité des bêtas ces derniers temps a été l’occasion d’accueillir différents profils d’utilisateurs et plus seulement les utilisateurs avancés. Ces derniers savent quoi faire en cas de problème, ce qui n’est pas forcément le cas pour les autres, dont ceux qui utilisent la bêta sur leur smartphone principal. OnePlus espace un peu plus les bêtas pour éviter des bugs majeurs par conséquent.

Pour ce qui est des mises à jour stables, OnePlus fait savoir que rien ne change : elles sont toujours proposées tous les mois ou tous les deux mois selon les cas.