Une vidéo de Trump retirée des réseaux pour violation de copyright

Le bal du drama entre les réseaux sociaux et le président des Etats-Unis ne finira pas de sitôt. Après que ce dernier ait menacé les différents sites ayant osé censurer ses déclarations appelant à la violence, une nouvelle vidéo vient d’être retirée du net. Facebook, Twitter et Instagram ont en effet tous retiré une vidéo de campagne de Donald Trump après avoir reçu de nombreuses plaintes de non-respect des copyrights. Le petit film en question consistait en quelques minutes de vidéos des manifestations et autres violences policières en cours aux Etats-Unis, le tout avec un discours de Trump passant en fond.

Twitter a tout simplement désactivé la vidéo, tandis que Facebook et Instagram ont supprimé toutes les publications la contenant. Le président a alors immédiatement réagi, affirmant qu’il s’agissait là « d’un combat mené par les Démocrates de gauche radicaux, » et que cette décision est illégale. Ce que le PDG de Twitter a démenti, répondant que ce n’était en rien illégal, et que le clip avait été retiré uniquement pour les plaintes concernant le copyright non respecté. Un nouvel élément qui ne devrait pas calmer le jeu.