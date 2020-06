Riot Games va faire don d’un million de dollars pour « l’égalité raciale »

Les mouvements sociaux anti-racisme partis des Etats-Unis se répandant dans le monde ont fait réagir bien des entreprises, particulièrement dans le monde du divertissement. Que ce soit Activision, qui a préparé un écran de chargement spécial tout en promettant de faire des efforts pour nettoyer l’environnement de Call of Duty, ou encore CD Projekt Red qui a reporté son événement Night City Wire, différentes réponses ont été apportées. Aujourd’hui, c’est au tour de Dylan Jadeja, président de Riot Games, qui a publié une lettre dévoilant les intentions de la firme en ce qui concerne son combat contre le racisme.

L’annonce essentielle concerne un don à hauteur du million de dollars à des associations caritatives luttant pour l’égalité et contre les violences policières, comme The Innocence Project ou encore l’American Civil Liberties Union. De plus, le studio va doubler les dons jusqu’à 1.000$ de tous ses employés. A l’image d’Activision et d’EA, Riot Games connaît particulièrement bien les problèmes de ce genre, les jeux en ligne étant un véritable refuge pour les pires trolls du net et autres personnages peu recommandables.