Honor lance un smartphone avec un thermomètre infrarouge intégré

Honor, une filiale de Huawei, a levé le voile sur un nouveau smartphone. Il s’agit du Honor Play 4 Pro qui a une particularité : il intègre un thermomètre infrarouge. Ce smartphone a été annoncé aux côtés du Honor Play 4, qui n’a pas le thermomètre pour le coup.

Le principe est assez simple : on lance l’application dédiée au thermomètre, on vient placer le smartphone sur son front ou sur celui de quelque-un, on attend un peu et on obtient la température. Honor fait savoir que son thermomètre infrarouge, qui est situé à l’arrière du Honor Play 4 Pro, a une mesure qui va -20 à 100 degrés.

Au-delà de cet aspect, le Honor Play 4 Pro embarque le processeur Kirin 990 (le même que le Huawei Mate 30), un écran LCD de 6,57 pouces, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 4 200 mAh, le support de la 5G, deux capteurs photo à l’avant (32 + 8 mégapixels) et deux capteurs photo à l’arrière (40 + 8 mégapixels). Seule la disponibilité en Chine a été annoncée pour l’instant : il sera proposé pour 2 899 yuans (360 euros) ou 2 999 (372 euros) pour la variante avec le thermomètre infrarouge.

Pour information, Honor n’est pas le premier à proposer un tel thermomètre. Il y a quatre ans, Caterpillar a proposé le Cat S60 qui proposait la même chose.