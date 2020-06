Sans surprise, les Français ont passé beaucoup de temps sur Internet pendant le confinement

Que faire quand on est chez soi pendant une période de confinement ? Les Français ont choisi : passer du temps sur les écrans et sur Internet. Les données de Médiamétrie pour avril montrent, sans surprise, une hausse à tous les niveaux.

Chaque Français a passé en moyenne 3 heures par jour à naviguer sur Internet, quel que soit l’écran, soit une hausse de 46% par rapport à avril 2019. Cette croissance est tirée par diverses activités permettant de communiquer, s’informer ou encore consommer. En moyenne, 74% des Français ont navigué quotidiennement sur Internet au mois d’avril. Cela représente 46,4 millions d’internautes, soit 1,5 million de plus qu’un an auparavant.

Ces internautes, plus nombreux, ont également passé davantage de temps sur chaque écran. Une hausse particulièrement visible sur le smartphone, le temps de surf quotidien par Français ayant atteint 1h52, soit une hausse de 47% par rapport à avril 2019. La progression du temps de surf sur ordinateur est plus modérée (+34%) mais le temps de connexion quotidien dépasse les 43 minutes par jour.

Les grands gagnants ont été les plateformes américaines. Les sites les plus visités ont été Google (39 millions de visiteurs), Facebook (31 millions) et YouTube (22 millions). Suivent immédiatement les réseaux sociaux et messageries instantanées avec WhatsApp (16 millions), Snapchat (15 millions) et Instagram (13 millions).

En prenant en compte les visiteurs sur l’ensemble du mois, les sites de vente en ligne (Amazon, Le Bon Coin et Cdiscount) tirent leur épingle du jeu, tout comme les médias français avec France Info (8e), Le Figaro (10e), Ouest France, BFMTV, Le Monde, Le Parisien et 20 Minutes dans le top 30. Le ministère de l’Intérieur, qui délivrait les attestations de déplacement et les consignes pendant le confinement, a été l’autorité la plus consultée (34e), devant impots.gouv.fr (37e) et Service Public (41e).