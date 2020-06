Kingdoms of Amalur : Reckoning aura droit à son remaster cet été

Kingdoms of Amalur : Reckoning, le RPG d’EA, malgré des mécaniques de gameplay correctes, une esthétique décente et un monde relativement bien construit, est passé totalement inaperçu à sa sortie en 2012. Malgré tout, et comme bien des projets qui auraient pu sombrer dans l’oubli, une petite communauté de fans s’était créée au fil des années, et le rachat de la marque par THQ Nordic en 2018 leur avait redonné de l’espoir quant à l’avenir de la franchise. Et même s’il ne s’agit pas exactement d’un nouvel opus, il faut bien (re)commencer quelque part : D’après un listing sur le Microsoft Store, Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning sortira le 11 août.

D’après la fiche produit et la description accompagnante, il s’agit d’un « remaster avec des visuels magnifiques et un gameplay affiné ». Comme d’habitude avec ce genre de sorties, tous les DLC précédemment sortis seront inclus. C’est Kaiko, à qui l’on doit notamment les remasters Darksiders, qui est en charge de cette nouvelle version du jeu. Et avec des grands noms comme l’écrivain R.A Salvatore s’occupant de l’histoire, et Todd McFarlane participant aux visuels, on peut être optimiste quant à cette nouvelle tentative de mettre le jeu en avant.