La première extension pour Pokémon Epée/Bouclier arrive le 17 juin

La période de confinement a été incroyablement lucrative pour le monde du jeu vidéo. Mais le fait qu’elle touche à sa fin ne signifie en rien la fin de la popularité de la Nintendo Switch, qui continue d’aligner les sorties alors que ses concurrents préparent la prochaine génération de hardware. Annoncée en janvier dernier, l’extension Isle of Armor va en effet venir ajouter du contenu à Pokémon : Epée et Bouclier, présentant de nouveaux personnages, mais aussi de nouvelles zones à explorer, de nouveaux arcs narratifs, mais aussi et surtout des nouvelles bestioles à attraper à la pelle.

Ce premier DLC va également apporter des versions Gigamax pour les évolutions finales des starters, mais aussi pour Florizarre et Tortank, qui rejoignent donc le déjà bien présent Dracaufeu. Tout ce contenu fera son arrivée le 17 juin prochain, et sera suivi en automne d’une deuxième extension, The Crown Tundra, qui apportera quant à lui des nouvelles formes locales de pokémons légendaires d’anciennes générations comme Artikodin, Elektor et Sulfura. Le titre s’annonce donc réellement comme l’opus le plus complet de la franchise, et n’a clairement pas fini d’occuper nos écrans.