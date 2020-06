La Galaxy Watch propose une app dédiée au lavage des mains

Alors que l’épidémie de coronavirus semble avoir été freinée dans bien des pays, elle aura eu pour conséquence de renforcer et rappeler les mesures d’hygiène dans le monde entier. Aussi, même si se laver des mains est pour beaucoup un automatisme, Samsung va proposer une application pour tous ceux qui ressentent le besoin d’avoir un comportement validé par la technologie. L’application Hand Wash, proposée sur sa gamme de montres connectées, rappellera ainsi aux utilisateurs de se laver les mains à intervalles réguliers toute la journée.

Elle base ses rappels sur une étude de l’University College London publiée dans l’année, qui avance qu’un lavage des mains entre 6 et 10 fois par jour (en plus bien entendu des passages aux toilettes) est optimal. Ainsi, la montre fera sonner une alarme par défaut toutes les deux heures, dont la fréquence et l’heure de départ seront modifiables. Une fois devant l’évier, il suffira de swipe l’appareil pour qu’un compte à rebours de 25 secondes se lance. Les données sont ensuite enregistrées, pour que l’utilisateur puisse avoir un suivi de son lavage de main de façon quotidienne et hebdomadaire.