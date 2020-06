Le livestream Night City Wire de Cyberpunk 2077 est finalement décalé au 25 juin

CD Projekt Red mise très, très gros sur son jeu à venir Cyberpunk 2077. Après des années de teasing, et à quelques mois seulement de la sortie du titre, le studio avait organisé son propre événement spécial pour dévoiler du lourd en streaming : le Night City Wire. Prévu à l’origine pour le 11 juin, les fans vont devoir prendre leur mal en patience, puisque l’entreprise a pris la décision de décaler le stream au 25 juin. La décision aurait été prise en réaction aux mouvements sociaux nés aux Etats-Unis, et qui commencent à se multiplier dans le monde entier.

« Nous avons décidé de déplacer le Night City Wire au 25 juin. Nous attendons avec impatience de partager de nouvelles informations à propos de CP’77, mais des discussions plus importantes ont lieu actuellement, et nous voulons qu’elles puissent être entendues » peut-on ainsi lire sur le compte Twitter du studio. C’est un nouveau coup dur pour le Summer Game Fest, notamment après que les grands noms que sont Sony et EA aient pris une décision similaire, retardant leurs streams respectifs sur la Playstation 5 et Madden 21.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

