Disney+ France juin 2020 : les nouveaux films, séries et documentaires

Disney+ France a dévoilé aujourd’hui la liste des nouveaux films, séries et documentaires qui seront disponibles sur sa plateforme tout au long du mois de juin. 48 programmes sont prévus :

Voici le détail avec les noms et dates :

12 juin (2/2) :

Le Prince et le Pauvre

Les Trois Petits Loups

Mickey et Pluto Golfeurs

Nettoyeurs de Pendules

Party Central

Phinéas et Ferb : Mission Marvel

Saute Mouton

Trois Espiègles Petites Souris

Vacances à Hawaï

Mighty Med, Super Urgences – Saisons 1 et 2

— Disney+ FR (@DisneyPlusFR) June 1, 2020