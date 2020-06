Un fond d’écran fait complètement crasher des smartphones Android

On connaît les messages qui font planter certains smartphones (c’est notamment arrivé avec des iPhone). Voilà maintenant qu’il y a des fonds d’écran avec le même résultat. Cela concerne certains smartphones Android, notamment des modèles de Samsung.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020