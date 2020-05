« Baby Yoda » (de son vrai nom « The Child ») est l’une des sensations de la série Disney+ The Mandalorian. « Irrésistible », « adorable », « à croquer », les qualificatifs ont fusé de toutes parts pour louer l’aspect ultra-mignon du mini-Yoda aux pouvoirs de Jedi. Et pourtant, il s’en est fallu d’un cheveux pour qu’on ne pousse pas de cri d’effroi : un docu-série sur les coulisses de la série nous dévoile en effet plusieurs concept-arts du bambin… particulièrement hideux, plus proche parfois du rejeton de Jabba le Hutt que du lointain cousin de Yoda. Dents pointues (trop) visibles, crâne allongé en forme de d’oeuf, textures de peau blanchâtre, tête de vieillard, rien ne nous est épargné. Ces croquis ratés rassurent au moins sur un point : les dessinateurs de chez Disney ne sont pas des surhommes et doivent parfois passer par le laid avant d’atteindre la grâce. La série The Mandalorian est disponible sur Disney+.