OnePlus et McLaren mettent un terme à leur partenariat

OnePlus et McLaren ne travaillent plus ensemble. Cela signifie qu’il n’y aura plus de smartphones OnePlus en édition McLaren à l’avenir. Cela avait commencé avec le OnePlus 6T McLaren Edition et cela avait continué avec le OnePlus 7T McLaren Edition et le OnePlus Concept One.

OnePlus 7T McLaren Edition

Dans une déclaration faite à Android Authority, McLaren dit :

Notre partenariat avec OnePlus, qui a récemment pris fin, est une collaboration très réussie entre deux marques emblématiques et innovantes. Depuis le début de ce partenariat en 2018, OnePlus a été un partenaire d’un grand soutien et d’une grande valeur. Nous leur souhaitons bonne chance et espérons les revoir à l’avenir.

Il semblerait donc que l’accord était prévu pour durer deux ans et que ni OnePlus ni McLaren n’ont décidé de le renouveler pour l’instant. Cela ne signifie pas pour autant que le constructeur de smartphones et le constructeur automobile sont en conflit.

La fin de l’accord ne signifie pas obligatoirement qu’il n’y aura pas de nouvelles éditions spéciales pour les smartphones de OnePlus à l’avenir. De nouveaux partenariats peuvent être signés entre OnePlus et d’autres groupes, mais rien n’est communiqué officiellement sur le sujet. Nous en saurons peut-être un peu plus quand le OnePlus 8T sera annoncé dans quelques mois.