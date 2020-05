Sodar, la solution AR de Google pour respecter la distanciation sociale

Alors que certains entrevoient déjà la fin de l’épidémie, les mesures de sécurité et d’hygiène seront vraisemblablement là pour un bon moment. C’est pourquoi Google vient de mettre au point un outil permettant d’aider au respect de la distanciation sociale en se basant sur les technologies de réalité augmentée. Le projet Sodar, encore expérimental et introduit par la firme sur son compte Twitter, crée en effet directement sur l’écran de votre téléphone un anneau de deux mètres autour de vous. Ainsi, vous pourrez commencer à profiter de la fin progressive du confinement en suivant facilement les normes en place.

Il ne s’agit en rien d’une application en stand-alone, plutôt d’un projet développé sur navigateur. Aussi, pour en bénéficier, il suffira d’aller directement sur le site officiel, et le tour est joué. Tout le monde ne pourra cependant pas forcément l’utiliser : l’outil est uniquement compatible avec le navigateur Google Chrome sur certains appareils Android. Si votre smartphone a pu faire tourner les précédents projets AR de Google, vous ne devriez pas avoir de souci avec l’outil de distanciation sociale.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020