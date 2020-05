Le mode PvP gratuit de Darkest Dungeons est disponible

Le premier avril dernier, sans doute pas la meilleure date pour faire une annonce sérieuse, Red Hook Studios, avait présenté The Butcher’s Circus, la prochaine extension du très bon (et très frustrant) Darkest Dungeons. Et plus qu’un nouveau lieu à visiter depuis le Hameau, c’est tout un nouveau système de jeu qui fait son apparition, puisque les joueurs vont désormais pouvoir composer des équipes pour pouvoir aller combattre dans la nouvelle arène PvP. Que les joueurs les plus attachés à leurs personnages ayant bravement combattu et survécu à la campagne : le pool de guerriers sera spécifique à ce mode multijoueurs, aussi vous ne risquez rien à aller tenter votre chance.

Les équipements des héros PvP ne peuvent pas être modifiés, à l’exception de quelques objets dédiés à ce nouveau mode. La mise à jour, en plus d’être totalement gratuite, ne proposera aucune micro-transaction : débloquer des améliorations se fera au fur et à mesure que le niveau des joueurs progresse. Pour l’instant disponible uniquement sur Steam, une version devrait bientôt arriver sur Mac et Linux. Quant aux autres plateformes, elles finiront probablement par y avoir accès, aucune date précise n’ayant été communiquée pour l’instant. Et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore le titre, il est jouable gratuitement dès maintenant et jusqu’à la fin du week-end sur la plateforme de Valve.