Fast & Furious Crossroads sortira finalement en août

L’année dernière, lors des Game Awards, Fast & Furious Crossroads avait été annoncé. Si les adaptations de films en jeu vidéo ont rarement de quoi laisser optimiste, cette série est quelque peu différente : orientée purement action et effets spéciaux, dans le mépris le plus total du concept de continuité narrative, on voit difficilement comment rater un jeu de course bourré de séquences explosives. A l’origine prévu pour mai, le titre va connaître un peu de retard, puisqu’il vient d’être annoncé qu’il sortirait finalement le 7 août sur PC, Xbox One et PS4. La raison de ce retard n’a pas été communiquée.

On s’attend en tout cas à un nanar vidéoludique bien fun qui ne brillera pas par son style graphique : tout dans le trailer rappelle une époque de transition difficile entre deux générations de graphismes, avec des textures pas bien propres et une animation clairement datée qui manque de fluidité. On peut espérer que l’esthétique a été mise de côté pour privilégier le gameplay. Le studio en charge du développement, Slightly Mad Studios, a après tout développé le bon Project : Cars, reste à voir comment cette expérience de la simulation de conduite va être utilisée dans un titre clairement orienté action et arcade.