XRSpace Mova : HTC dévoile un casque VR autonome et 5G orienté vers le réseau social

L’avenir est-il aux réseaux sociaux en VR ? VRChat et Rec Room disposent déjà d’une communauté solide tandis que Facebook s’avance sur ce nouveau secteur avec Horizon, un ambitieux projet de type Second Life Virtuel. HTC vient tout juste de lui emboiter le pas en dévoilant le XRSpace Mova, un casque VR autonome et 5G exclusivement dédié à un vaste réseau social virtuel baptisé MANOVA. Le MANOVA contient des espaces privés ou publics dédiés au travail, au loisir, ou aux activités sportives (MagicLohas). Les avatars créés par le joueur/participant seront représentés « de plein pied », à contrario des avatars « homme-tronc » de Rec Room ou de Horizon. Quelques jeux seront quand même proposés en dehors du Manova, à l’instar d’Angry Birds VR, du jeu de pêche Bait!, de Cloudlands 2 (mini Golf) ou du FPS A-10 VR.

Premier casque VR compatible 5G + WiFi en standard, le Mova dispose de deux caméras à l’avant (pour le hand tracking), d’un processeur Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de RAM (soit plus que le 835 + 4 Go de l’Oculus Quest), et d’une batterie de 4600 mAh (contre 3648 mAh pour le Quest). L’affichage est assuré par un panneau de 2,880 x 1,440 pixels (702 ppp) fonctionnant avec une vitesse de rafraichissement de la dalle de 90HZ.

Enfin, le Mova ne pèse que 470 grammes, contre 571 grammes sur l’Oculus Quest. A priori donc, les spécifications du MOVA surclasseront aisément celles du casque autonome de Facebook. Le MOVA sera proposé à la vente d’ici la fin de l’année au prix de 599 euros.