Adult Swim sauve Tuca & Bertie en commandant une deuxième saison

Malgré un succès auprès des critiques comme des spectateurs, Netflix avait décidé de mettre fin à l’aventure Tuca & Bertie après une saison seulement. Les fans et les producteurs du show ont de quoi se réjouir : Adult Swim vient de sauver la série de l’oubli, et va proposer une deuxième saison de dix épisodes l’année prochaine. De plus, le réseau n’exclut pas la possibilité de produire plus d’épisodes après cette saison à venir. Lisa Hanawalt, co-productrice de la série, a affirmé qu’en tant que « fan d’Adult Swim depuis l’adolescence », elle pouvait difficilement espérer mieux.

Le casting principal, notamment Tiffany Haddish, Ali Wong et Steven Yeun, sera toujours de la partie, et reprendra les rôles laissés en juillet dernier. Il n’est pas habituel de voir ce genre de réseaux récupérer des séries des plateformes de streaming, puisque les échanges se font dans l’autre sens : de nombreuses séries ont en effet été sauvées par Netflix ou Amazon. Mais avec la popularité d’Adult Swim, dont la popularité a explosé depuis le hit mondial Rick & Morty, nul doute que Tuca & Bertie s’est trouvé une nouvelle maison de choix.