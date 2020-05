La PS5 est 100 fois plus rapide que la PS4, assure Sony

La PlayStation 5 va être très rapide et c’est Sony qui le dit. Kenichiro Yoshida, le patron de Sony, assure que la nouvelle console sera 100 fois plus rapide que la PlayStation 4.

« Afin de renforcer encore le sentiment d’immersion dans les jeux, nous espérons améliorer non seulement la résolution, mais aussi la vitesse des jeux. Par exemple, grâce à un SSD haute vitesse conçu sur mesure, nous prévoyons de réaliser des vitesses de traitement des données de jeu environ 100 fois supérieures à celles de la PS4 », a indiqué le dirigeant lors d’une réunion marketing. « Les temps de chargement des jeux devraient être beaucoup plus courts et les joueurs devraient pouvoir se déplacer dans des mondes de jeu immenses presque en un instant », a-t-il ajouté.

Le point fort de la PlayStation 5 est le SSD qui se veut effectivement très rapide. Sony mise énormément sur cet argument et assure que cela marquera une différence de taille.

Les informations concrètes sur la PlayStation 5 sont toujours absentes à ce jour. Le design de la console est inconnu, tout comme les jeux prévus. Un événement devrait avoir lieu au début de juin si l’on en croit les fuites, mais Sony n’a rien officialisé pour l’instant. Quant à la PlayStation 5, elle sortira à la fin de l’année.