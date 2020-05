Good Bad & Undead, la comédie avec des vampires, Jason Momoa et Peter Dinklage

Après un passage mémorable dans Game of Thrones, Peter Dinklage et Jason Momoa vont se relancer ensemble dans une nouvelle aventure à l’écran, Good Bad & Undead. D’après Deadline, les deux acteurs viennent en effet de signer pour participer au film de Max Barbakow. Peter Dinklage incarnera le lointain descendant de Van Helsing, qui devra faire équipe avec un vampire pacifiste incarné par Jason Momoa afin d’escroquer les villageois les plus crédules et de se faire de l’argent rapide et facile avec une arnaque inédite : une fausse chasse aux vampires rémunérée grassement.

Bien entendu, la paire va très rapidement faire le coup de trop, et finir embarquée dans une aventure les dépassant, les forçant à apprendre à se connaître mieux en se faisant confiance. C’est du moins ce que les clichés du genre semblent indiquer. Le film sera écrit par Mark Swift et Damian Shannon, à qui l’on doit le reboot de 2009 de Vendredi 13, ou encore Freddy VS Jason. Aucun détail n’a encore été communiqué quant à une éventuelle date d’arrivée, mais avec les conditions de production actuelles, on se doute que ce ne sera pas pour tout de suite.