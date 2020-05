Bien des raisons ont été avancées quant à la déception que fut Justice League à sa sortie en 2017. La principale étant que le montage final présenté en salles n’était pas celui voulu par son réalisateur, Zack Snyder. Il avait cependant sa propre version, la Snyder Cut, depuis le début, mais Warner Bros ne souhaitait jusque là pas la présenter au public. Après des années de campagnes et autres pétitions des fans de comics et même des acteurs et talents concernés par le tournage du film, c’est officiel : la nouvelle version du film sera rendue disponible sur le service de streaming HBO Max.

Difficile pour les studios de résister à un tel appel de la part des fans de DC : #ReleaseTheSnyderCut était devenu un véritable phénomène en ligne, que même les stars du films ont rejoint. En novembre dernier, Gal Gadot, l’actrice incarnant Wonder Woman, avait elle-même suivi et relancé le mouvement depuis son compte Twitter, que les autres stars Ben Affleck et Jason Momoa avaient rejoint peu après. Même si un nouveau montage pourra difficilement sauver le film, surtout entre les mains de Snyder, la décision aura au moins de quoi ramener des fans sur la nouvelle plateforme de HBO.