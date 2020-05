Riot Games organise 48h de stream League of Legends pour lutter contre le COVID-19

Malgré la fin progressive du confinement en France, ne vous-y trompez pas : l’épidémie de coronavirus n’est pas encore terminée, et frappe encore bien des pays comme les Etats-Unis, où le bilan s’alourdit de jour en jour. C’est pourquoi Riot Games a décidé de participer à la lutte contre cette maladie en organisant un stream de 48h autour de son jeu phare League of Legends, afin de lever des fonds qui seront reversés aux oeuvres caritatives. L’événement, baptisé Mid-Season Streamathon, réunira des équipes et coachs du monde entier, pour des matchs compétitifs et amicaux.

On devrait ainsi avoir droit aux demi-finales puis à la finale de la Mid-Season Cup, mais aussi à des matchs aux enjeux moindres, où s’affronteront les commentateurs et les joueurs pro qu’ils suivent. Ce stream exceptionnel sera lancé le 29 mai, et pendant toute sa durée, le studio a garanti que tous les dons effectués par les spectateurs seront reversés à différentes associations qui luttent contre les conséquences néfastes du COVID-19. L’entreprise a déjà donné 4.5 millions de dollars dans le monde entier, et n’a donc pas fini de participer à ce combat malgré l’annulation de son plus gros événement de l’année. Le planning des matchs est disponible à cette adresse.