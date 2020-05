Galaxy Note 20 : un leak dévoile un design sans grosse surprise

Le futur Galaxy Note 20 devrait être dévoilé au mois d’août, mais il ne fait désormais guère de doutes que l’on connaitra déjà presque tout du flagship. Un leak du dénommé Ice Universe (oui, c’est un pseudo) dévoile un design finalement assez proche de celui du Galaxy Note 10 (les larges bordures seront bien sûr absentes du produit final). La dalle avant serait donc poinçonnée en haut au centre – comme sur le Note 10 donc – mais le bloc photo à trois ou quatre capteurs serait (enfin) unifié à l’arrière (le flash était déporté à la droite du bloc photo sur le Note 10). Les caractéristiques attendues sont une dalle 120 Hz de 6,42 pouces sur le Galaxy Note 20 (contre 6,3 pouces sur le Note 10) et une dalle 120 Hz de 6,87 pouces sur le Galaxy Note 20+, le processeur Snapdragon 865 ou Exynos 992 (en Europe), et le choix de configurations avec 8, 12 ou 16 Go de RAM.