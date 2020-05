Samsung Galaxy Note 20 : le design se dévoile avec de premiers clichés

Si tout se passe comme prévu, Samsung va dévoiler son Galaxy Note 20 au cours de l’été. Son design général a fuité aujourd’hui pour nous donner une première impression du smartphone haut de gamme.

Les clichés, publiés par Ice Universe (généralement bien informé au sujet de Samsung), dévoilent surtout un changement à l’arrière. Il y a au moins trois capteurs, avec un quatrième qui pourrait être le flash… ou bien un capteur supplémentaire. Le tout est logé dans un bloc rectangulaire et ressemble beaucoup à ce qui est proposé sur le Galaxy S20.

Au niveau de la partie avant, il n’y a pas grand-chose de différent par rapport au Galaxy Note 10. Il y a toujours l’écran qui occupe une bonne partie de la façade et un trou au centre en haut pour loger le capteur photo frontal. Il est précisé que les bordures ne devraient pas être aussi importantes sur le modèle final du Galaxy Note 20.

Don't believe its bezel, just a rough design preview.

— Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020