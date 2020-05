Coronavirus : Google s’excuse d’avoir retiré l’app Podcast Addict

Podcast Addict, une application de podcasts qui comptabilise plus de cinq millions de téléchargements sur Android, a disparu du Play Store pendant quelques jours. La raison ? Google n’a pas apprécié qu’elle offre l’écoute de podcasts évoquant le coronavirus. C’est du moins l’explication qui était donnée la semaine dernière.

L’affaire a fait un peu de bruit sur les sites dédiés à l’actualité Android et Google a réagi ce mardi. « Toutes nos excuses aux fans de Podcast Addict aujourd’hui », a tweeté Hiroshi Lockheimer, vice-président chez Google en charge de plusieurs éléments, dont Android. « Nous sommes toujours en train de régler les problèmes dans notre processus de lutte contre la désinformation du Covid-19, mais cette application n’aurait pas dû être supprimée », ajoute le dirigeant.

Apologies to Podcast Addict fans today. We are still sorting out kinks in our process as we combat Covid misinformation, but this app should not have been removed. Carry on with your podcasts, folks! 🙇‍♂️

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) May 19, 2020