Les 24h du Mans auront une édition virtuelle en juin

A l’image de nombreux autres événements sportifs, Les 24h du Mans vont marcher dans les pas de la NBA ou encore des championnats de NASCAR, et proposer une édition de l’événement en version numérique pour le mois de juin. Cette nouveauté n’a cependant pas pour but de remplacer l’événement initial, qui a été décalé au week-end du 19 septembre. La course qui se tiendra le 13 juin sera donc uniquement un moyen comme un autre de garder contact avec cet univers, à la date où la course aurait dû se produire.

On retrouvera ainsi en compétition non seulement des pilotes professionnels, mais aussi des noms connus du monde de l’e-sport pour cette course, qui se fera sur le jeu PC rFactor 2. Différentes classes de véhicules seront de la partie, qu’il s’agisse des Le Mans Prototypes 2 ou encore des Gran Touring Endurance. On trouvera sur la piste un maximum de 50 véhicules, et afin de garantir un minimum d’équilibre, chaque équipe de quatre pilotes devra être composée de deux vrais pilotes, et de deux joueurs professionnels. L’événement débutera à 15h le 13 juin prochain.