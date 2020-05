Fitbit va fabriquer des respirateurs artificiels

Habituellement connu pour ses bracelets et montre connectés orientés santé et fitness, Fitbit serait sur le point de rejoindre la liste grandissante de grandes entreprises ayant modifié leurs chaînes de productions pour contribuer à l’effort de guerre contre le COVID-19. A l’image des constructeurs automobiles, de la NASA et même de Razer, son PDG James Park vient d’annoncer sur CNBC que la firme va effectivement changer ses objectifs, pour aider à produire des produits médicaux qui manquent cruellement : des respirateurs artificiels. « Il y avait beaucoup d’inquiétudes à propos du manque de respirateurs, et nous avons réalisé que nous avions l’expertise nécessaire », a-t-il déclaré.

Le design de la machine en question devrait être fourni dans les jours à venir à la FDA pour obtenir une autorisation d’urgence, et se lancer au plus vite dans la production. Les appareils en question seraient « les plus avancés » disponibles sur le marché, et ce « à un prix plus bas ». Les détails concernant ce tarif n’ont pas été communiqués, et avec un prix pouvant monter jusqu’à 50.000$ chez les autres fabricants, il s’agira certainement d’une information capitale pour les hôpitaux.