Combin : des outils pour gérer efficacement son compte Instagram et choisir la bonne stratégie marketing

Créer un compte Instagram qui attire du monde, c’est un peu le Graal de la plupart des instagrameurs et instagrameuses qui ont un peu d’ambition et/ou des objectifs plus précis. Dénicher un public cible susceptible d’arrocher à ses publications, fidéliser ce public sur le long terme, peut déjà constituer un premier obstacle si l’on ne dispose pas des outils appropriés. Combin Growth et Combin Scheduler sont deux applicatifs qui se complètent (ou se combinent, hum…) pour faciliter la recherche d’utilisateurs précis et gérer les publications sur Instagram (planification des Stories, choix du style de présentation).

Comment trouver votre public cible sur Instagram en utilisant Combin Growth

Combin Growth est un logiciel de growth hacking disponible pour ordinateur Mac, Windows ou Linux. Cet outil a pour vocation d’aider ses utilisateurs à attirer l’attention et interagir avec d’autres utilisateurs d’Instagram ciblés en fonction de critères précis.

Rechercher les comptes et publications correspondant à une cible précise

Combin Growth permet d’effectuer des recherches avancées d’utilisateurs ou de publications via une multitude de critères. On peut ainsi lancer une requête sur un hashtag précis, une localisation… ou combiner les deux ! Mieux encore, il est tout à fait possible de cibler une période de publication ou de sélectionner les publications avec un certain nombre de likes ou de commentaires (de 0 commentaires jusqu’à… beaucoup) ! D’autres filtres permettent de cibler des utilisateurs/Instagrameurs(euses) en fonction du sexe, de l’âge, du nombre d’abonnés… ou du niveau d’activité sur le réseau social. Last but not Least, on peut aussi aller à la pêche aux abonnés, commentateurs ou likers d’un compte précis ou d’une publication. La liste des filtres disponibles couvre réellement tous les besoins et toutes les curiosités. Vos « concurrents » n’ont qu’à bien se tenir !

L’automatisation des tâches : efficace, et un gain de temps précieux

Autre avantage de Combin Growth, la fonction d’automatisation des tâches. Combin Growth peut détecter les comptes que vous suivrez honnêtement sur Instagram mais qui ne vous suivent pas en retour : il suffit d’aller à l’onglet Utilisateurs et Non Abonnés pour les voir. Après les avoir détectés, vous pouvez vous en désabonner en quelques clics en cliquant sur le bouton Se Désabonner des Utilisateurs en bas de la page. Autre possibilité, si on choisit – dans le logiciel – de « liker » la dernière publication des abonnés du compte Insta ou de laisser des commentaires en lot/s’abonner à plusieurs comptes Insta, Combin Growth va automatiquement créer une tâche pour le faire. Cette tâche sera exécutée tout en respectant les limites journalières d’Instagram. Enfin, Combin Growth dispose d’un module de statistiques qui fournit nombre de renseignements précieux sur ses abonnés : nombre d’abonnés en plus (ou en moins), nombre de likes et de commentaires reçus, rien ne manque.

Identifier les comptes suivis qui ne vous suivent pas en retour

Combin propose une interface dédiée à la gestion des abonnements et l’identification des comptes qui vous suivent et ceux qui ne vous suivent pas. Il est ainsi possible de se désabonner très simplement de tous les comptes qui ne vous suivent pas en retour.

Analyse et monitoring de sa communauté

Le logiciel offre la possibilité de consulter des statistiques diverses sur son compte (évolution du nombre de followers et de likes, hashtags les plus performants, …) sur des périodes sélectionnées (journée, semaines, mois…). La solution offre également la possibilité d’opérer un monitoring des actions d’engagements et de se désabonner des utilisateurs inactifs.

Comment programmer du contenu à publier sur Insta avec Combin Scheduler?

Parfait complément de Combin Growth, Combin Scheduler a pour mission de faciliter la planification des contenus Instagram. Il devient ainsi possible de planifier la publication manuelle ou automatique des stories (le choix se fait en un clic), de charger les stories en lot ou de programmer des reposts. Combin Growth dispose en outre d’un puissant outil de présentation de son compte Insta. Le redimensionnement des images est un peu la « base » mais on trouve aussi de quoi prévisualisez la disposition de sa « grille » Instagram (qui est l’une des clefs de la captation de l’intérêt de l’utilisateur). Plus d’informations sur cette page.

Les outils de Combin sont des logiciels aussi simples d’utilisation qu’ils sont performants et nécessaires pour la création d’un compte Insta capable d’accrocher l’œil et l’intérêt de l’utilisateur. Les nombreux filtres de recherche et les fonctions d’automatisation vous feront gagner un temps fou dans votre quête de nouveaux abonnés.

[Sponso]