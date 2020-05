Disney + prépare une série Percy Jackson

Des années après la sortie de l’adaptation cinématographique au mieux très, très moyenne des aventures de Percy Jackson, Disney tente une deuxième fois de produire une version live-action de ces histoires. Il s’agit cette fois cependant d’une série dédiée au service de streaming Disney Plus, format sans doute plus adapté à ce genre d’adaptations de romans. Et le studio est bien conscient de la médiocrité des oeuvres précédentes, puisqu’il a été assuré que les films de la Fox n’auraient aucun rapport avec ce qui va se passer : Rick Riordan, auteur de la saga, a annoncé lui-même la nouvelle avec enthousiasme sur Twitter, ce qui aura de quoi rassurer les fans.

Il se dit prêt à aider le studio à produire une oeuvre beaucoup plus fidèle à ses écrits, et les deux problèmes principaux qu’il avait notés dans les deux films devraient être facilement résolus, surtout quand on connaît le grand public que vise souvent Disney : le personnage original a 12 ans, et non pas 17, et le langage vulgaire qu’il avait critiqué n’a clairement pas sa place dans une série du genre chez Disney. Reste à voir maintenant si quelque chose d’intéressant sera proposé, après les trailers d’Artemis Fowl, qui laissent de quoi douter.