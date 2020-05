Android Auto arrive sur les motos Gold Wing de Honda

En 2017, Honda était déjà parmi les premiers acteurs du marché à proposer Apple Carplay sur ses motos. Mais depuis, rien n’a été fait à ce niveau pour les utilisateurs Android, qui ont dû prendre leur mal en patience en ce qui concerne ce service. Ce ne sera bientôt qu’un lointain souvenir, puisque le constructeur vient d’annoncer que les générations récentes (comprenez celles sorties après 2018) de ses motos Gold Wing seront entièrement compatibles avec Android Auto à partir du milieu du mois de juin prochain. Il deviendra ainsi possible de se guider via Google Maps ou d’écouter de la musique directement grâce à YouTube Music sans avoir à sortir le téléphone.

Ces nouveaux types de services et logiciels sont en train de se démocratiser considérablement, aussi les gammes de véhicules les proposant devraient s’élargir dans les temps à venir. D’autant plus que Google commence à miser sur son service, et avec des acteurs de premier plan comme Harley Davidson et BMW proposant Android Auto et ses mises à jour, nul doute que les investissements de la firme vont finir par s’avérer payants.