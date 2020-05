Xbox : les jeux de l’année prochaine seront les plus touchés par le COVID-19

Alors que l’épidémie de COVID-19 touche encore le monde entier et que les joueurs se tournent de plus en plus vers le jeu vidéo, les studios n’ont clairement pas tous la même réaction face à la crise. Si certains s’adaptent parfaitement au télétravail imposé, d’autres sont obligés de mettre en pause leurs opérations. D’après une interview accordée à Business Insider, Phil Spencer, tête de la division Xbox de Microsoft, a déclaré que les jeux dont le développement sera réellement touché seront ceux dont la sortie est prévue pour l’année prochaine, bien plus que ceux prévus pour cette fin d’année.

Il a détaillé sa réflexion, expliquant que certains processus des jeux à gros budget sont difficilement réalisables dans ces conditions : « La motion capture est simplement quelque chose que nous ne faisons plus. Nous n’allons plus aux studios de mocap. Si vous avez toutes vos animations de capturées et que vous peaufinez des productions artistiques plus individuelles, et dans des domaines comme les textures et autres, vous êtes déjà en meilleure posture. Si vous attendez un gros travail sur le son – comme avec les orchestres – ou la mocap, vous êtes bloqués actuellement. » Il reste cependant optimiste pour la suite, et avance que l’industrie va bien se porter malgré quelques retards sur certains jeux.