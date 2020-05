Google : l’ex-CEO Eric Schmidt a quitté l’entreprise… dans l’indifférence générale

On peut avoir été l’un des CEO les plus puissants du monde… et partir sur la pointe des pieds. Eric Schmidt a été le patron de Google entre 2001 et 2011, une période durant laquelle le géant de l’internet a largement consolidé sa position dominante sur le secteur des services numériques. Sans doute plus gestionnaire que visionnaire, Eric Schmidt a tout de même supervisé l’IPO de Google en 2004 et diversifié les activités de Google suite au rachat de YouTube en 2006.

Après avoir quitté ses fonctions de CEO, Schmidt est devenu le premier président exécutif d’Alphabet jusqu’en 2017, date à partir de laquelle il n’occupera plus qu’un poste de conseiller technique… pour un dollar de salaire par an ! Son départ définitif de Google au mois de février 2020 (dans la discrétion la plus totale) signe la fin d’une époque, celle des premiers dirigeants de Google. Le géant américain a en effet été fondé en 1998 par Larry Page et Sergey Brin, un duo rejoint trois ans plus tard par Eric Schmidt … propulsé directement CEO de l’entreprise !

Google est donc la troisième société du fab four (Apple, Microsoft, Google, Facebook) à fonctionner sans aucun de ses membres fondateurs ou « historiques » (Steve Wozniak n’occupe plus qu’un poste honorifique chez Apple). Mark Zuckerberg tient encore la barre de « son » Facebook, mais l’histoire de la tech américaine semble aller dans le sens d’un passage de témoin quasi inéluctable…