Splatoon 2 a dépassé les 10 millions de ventes

Sorti en 2017, Splatoon 2 s’est fait bien plus discret que l’opus précédent. Les événements ne manquaient pourtant pas, et il n’est pas difficile de trouver des joueurs sur le shooter coloré de la Nintendo Switch. Cela étant dit, la discrétion n’est pas toujours un mauvais signe dans le monde du jeu vidéo, puisque Nintendo vient d’annoncer lors de son rapport financier annuel que le titre avait dépassé les 10 millions d’unités vendues. Force est de constater que le studio a réussi à faire évoluer son titre dans la bonne direction depuis les premières ébauches établies par le premier jeu.

Ainsi, entre les événements Splatfest qui ont su rassembler les foules, et un flot continu de nouveautés tout au long de sa vie, Splatoon 2 a réussi à consolider les acquis du premier titre, tout en rendant le gameplay plus accessible et plus attirant que jamais pour tous les types de joueurs. A tel point que l’univers est passé de notre côté de l’écran, et qu’en plus du merchandising traditionnel comme des lignes de prêt à porter, Splatoon s’est également illustré dans des comics, et par des concerts.