Andy Serkis se lance dans une lecture marathon du Hobbit afin de récolter des fonds contre le COVID

Andy Serkis, le formidable acteur derrière la motion capture et la voix de Gollum (Le Seigneur des Anneaux) s’est lancé depuis quelques heures dans un « Hobbitathon », soit la lecture en continue du Hobbit de J.R.R Tolkien. Face caméra et entouré de statuettes tirées du Seigneur des Anneaux (dont un superbe Gollum taille réelle), l’acteur lit le Hobbit avec la passion qui le caractérise, et se permet juste quelques petites pauses pour se désaltérer. Gageons que les passages mettant en scène le Gollum ne manqueront pas de piquant ! Au delà de sa dimension geek, cette lecture marathon est destinée à récolter des fonds pour des œuvres de charité britanniques mobilisées dans la lutte contre le COVID-19. Plus de 250 000 dollars ont été récolté, un montant qui augmente rapidement… Andy Serkis lisant le Hobbit, c’est en direct dans la vidéo-ci-dessous :