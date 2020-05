La Microsoft Surface Book 3 se dévoile, et elle en a dans le ventre

Avec sa gamme Surface Book, Microsoft voulait démontrer sa capacité à concurrencer directement Apple sur son terrain, avec une alternative aux MacBook Pro. Et le pari était plutôt réussi avec la Surface Book 2, qui était à sa sortie bien puissante et relativement innovante pour le marché. Aussi, la curiosité était de rigueur quant aux nouveautés que Microsoft pourrait bien apporter à la nouvelle mouture, la Surface Book 3, annoncée hier. Et si techniquement, on se retrouve avec un appareil assez impressionnant, c’est malheureusement tout ce que nous verrons de neuf dans la machine.

Avec la 10ème génération de processeurs Intel et une carte graphique Nvidia, on ne peut cependant nier la puissance de la bête. La version en 13.5 pouces est disponible en deux versions : une avec l’i5-1035G7 et le chipset graphique Iris Plus, ou avec un i7-1065G7 et une carte graphique GeForce GTX 1650 Max-Q. La version 15 pouces arrivera quant à elle avec l’i7, et la GTX 1660 Ti Max-Q, qui peut cependant être remplacée par la Quadro RTX 3000. Microsoft a également annoncé que les SSD de l’appareil seraient plus rapides qu’auparavant, et il sera désormais possible de monter la RAM jusqu’à 32GB. Ces modèles sont disponibles à la pré-commande dès aujourd’hui, et seront disponibles le 21 mai : il faudra débourser 1.600 dollars pour la version de base en 13.5 pouces, et au moins 2.300 dollars pour le grand modèle.