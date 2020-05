Disney travaille sur un Pirates des Caraïbes avec un personnage principal féminin

Un 6ème volet de Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp au gouvernail ? L’affaire parait éminemment risqué, et pourtant… Si l’on en croit les bonnes sources du Hollywood Reporter, Disney songerait à rajeunir sa franchise avec un casting largement féminisé. Non pas que la franchise manque de femmes fortes et courageuses, mais Disney veut aller un cran plus loin et aurait jeté son dévolu sur Karen Gillan (Jumanji, Les Gardiens de la Galaxie).

La jolie rousse prendrait donc la place de Depp tout en haut de l’affiche en incarnant le rôle de Redd… qui n’est autre que l’un des pirates des parcs d’attraction Disney ! Le scénario serait confié à Ted Elliott, déjà à l’œuvre sur les opus précédents, et à Craig Mazin. Ce dernier choix est une vraie surprise puisque Mazin est surtout connu pour la superbe mini-série Chernobyl (HBO). La production (assurée par Jerry Bruckheimer) bénéficierait d’une enveloppe globale de 100 millions de dollars, ce qui ne laisse pas présager d’un énorme blockbuster « tout public » mais plutôt d’une extension du lore initial destinée à séduire en priorité les jeunes (et pourquoi pas les jeunes femmes au passage…)

Exit donc Johnny Depp, devenu beaucoup plus infréquentable pour Disney depuis ses frasques conjugales passées avec Amber Heart. Malgré la prudence de Disney sur le sujet, le retour de Depp dans un film de la firme aux grandes oreilles…semble désormais très compromis. L’acteur a pourtant longtemps été l’un des chouchous du studio américain. L’acteur est notamment à l’affiche des deux films live d’Alice au Pays des merveilles (le Chapelier), du western déjanté The Lone Ranger, de la comédie musical Into the Woods, et bien sûr des 5 films Pirates des Caraïbes.